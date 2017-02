Emmanuel macron va rencontrer Jean-Louis Borloo

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump promet à l'Amérique la sécurité et une armée "plus forte"

D'autant plus que François Bayrou fait l'effet d'un épouvantail pour les électeurs de droite, à le croire. "Bayrou a tué Juppé chez les militants, il tue Macron via les élus !" aurait-il confié. Pas sûr que l'ancien patron de l'UDI se laisse donc convaincre…

Jean-Paul Delevoye, chargé des investitures chez Macron, a déjà tenté de convaincre, sans succès, Jean-Louis Borloo. Ce dernier restant "perplexe" quant à la capacité d'Emmanuel Macron de rassembler les centristes et surtout d'obtenir une majorité aux législatives.

Après le ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron espère bien obtenir une autre prise de guerre : Jean-Louis Borloo, fondateur de l'UDI et figure du centre droit. Selon Le Point, les deux hommes vont se rencontrer ce dimanche, à l'occasion d'un dîner. A en croire le journal, François Fillon a tout fait pour empêcher, en vain, cette rencontre.

