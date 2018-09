Emmanuel Macron va rencontrer Angela Merkel vendredi à Marseille

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Thibaut Pinot à l'AFP: "L'arc-en-ciel, plus fort qu'un maillot jaune"

Deschamps et Zidane finalistes pour le trophée Fifa d'entraîneur

Football : Eding FC et Lion blessé en finale de la coupe du Cameroun

Le chef de l'Etat prépare déjà ainsi la campagne des élections européennes en nouant des alliances avec les "progressistes" face à la montée du populisme et des personnalités politiques comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini.

Emmanuel Macron doit également se rendre jeudi au Luxembourg afin de rencontrer les dirigeants du Benelux (Xavier Bettel, Charles Michel et Mark Rutte). Le président français poursuit donc sa stratégie de diplomatie européenne après sa récente visite au Danemark et en Finlande.

Ce vendredi 7 septembre, le président de la République va accueillir Angela Merkel à Marseille dans le cadre d'une réunion de travail de rentrée. Selon des précisions de l'Elysée, "les sujets européens, tel que l'euro, les migrations, le numérique et sur la situation internationale" seront au menu des discussions.

Alors que la semaine politique s'annonce décisive pour le chef de l'Etat (à la suite du remaniement prévu pour mardi), Emmanuel Macron multiplie les rencontres et ses échanges avec les dirigeants européens.

