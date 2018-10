Emmanuel Macron va recevoir le président sud-coréen Moon Jae-in le 15 octobre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'ouragan Michael se renforce et affleure la Floride

Deux morts et trois blessés dans les Hautes-Pyrénées : une défaillance du système de freinage ?

En savoir plus

Après sa visite en France lundi prochain, Moon Jae-in doit effectuer plusieurs déplacements stratégiques en Europe du 13 au 21 octobre. Il se rendra notamment en Allemagne et en Italie avec une rencontre prévue avec le pape François, le 18 octobre prochain.

Trois sommets ont en effet déjà eu lieu entre Kim Jong-un et Moon Jae-in en 2018.

Emmanuel Macron et Moon Jae-in s'étaient déjà rencontrés à l'occasion du sommet du G20 à Hambourg en juillet 2017.

Après son déplacement en Arménie et à la suite du remaniement ministériel (prévu vendredi soir ou dans le courant du week-end), Emmanuel Macron va recevoir le président sud-coréen, Moon Jae-in, en visite d'Etat, le lundi 15 octobre.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres