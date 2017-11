Emmanuel Macron va recevoir les chefs de parti pour évoquer l'Europe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Brexit: l'UE prête à offrir à Londres, sous condition, l'accord commercial "le plus ambitieux"

Syrie: échanges de tirs entre soldats turcs et milices kurdes (agence-AFP)

Réforme de la taxe d'habitation : quel impact dans les villes d'Auvergne et du Limousin ?

Le président de la Républiquecommencera par recevoir le président du Sénat, Gérard Larcher, dès 8 heures aujourd'hui. S’ensuivra ensuite un véritable marathon puisque seront reçus ce lundi : Bernard Accoyer (Les Républicains), Rachid Temal (Parti socialiste), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jean-Christophe Lagarde (UDI), Christophe Castaner (La République en marche), David Cormand (Europe Écologie-Les Verts), Sylvia Pinel (Parti radical de gauche) et François de Rugy (Assembée nationale). Rebelote mardi avec les venues de François Bayrou (MoDem), Jean-Luc Mélenchon (France Insoumise), Marine Le Pen (Front national), Pierre Laurent (Parti communiste français) et Laurent Hénart (Parti radical valoisien).

Vaste consultation en perspective. Lundi et mardi, Emmanuel Macron va recevoir à l’Elysée l'ensemble des responsables des différents partis politiques français afin d’échanger, notamment sur les futures élections européennes de 2019. Selon la présidence, le chef de l'Etat souhaite les consulter sur "l'organisation du scrutin des prochaines élections européennes, ainsi que sur la tenue des conventions démocratiques qui seront lancées l'année prochaine dans toute l'Europe pour associer les citoyens européens à la refondation de l'Union".

