Emmanuel Macron sur TF1 ce dimanche

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Manchester City: Mendy absent six mois selon Guardiola

En savoir plus

Et les sujets ne manquent pas : la grogne sociale, l'Europe ou encore la personnalité du principal intéressé, accusé d'être méprisant, par ses détracteurs. Le rôle du très proche Richard Ferrand, blanchi par la justice pourrait aussi être évoqué, avec un possible retour au gouvernement.

. @EmmanuelMacron répondra ce dimanche, à 20 heures, sur TF1, aux questions d'Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau (TF1) Et David Pujadas (LCI) #TF1EMacron #LCIEMacron

Privés de la "pensée complexe" d'Emmanuel Macron, lors du dernier 14 juillet, les Français pourront se rattraper ce dimanche. Le président de la République va accorder une interview d'une heure au JT de TF1, interrogé par Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau, et David Pujadas.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres