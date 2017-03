Emmanuel Macron soupçonné d'un délit de favoritisme

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

14h15 Soupçon de favoritisme à Las Vegas: Macron "totalement hors de cause", dit Sapin (AFP)

Tournoi des six nations: Galles équipe inchangée contre l'Irlande

Mali : Accès à l’eau potable : Le ministre de l’Énergie et de l’Eau à Sikasso et Ségou

"Cette opération de séduction, montée dans l'urgence, à la demande expresse du cabinet du ministre, a été confiée au géant Havas par Business France (l'organisme de promotion de la French Tech dépendant de Bercy) sans qu'aucun appel d'offres ait été lancé", affirme Le Canard enchaîné. Coût de l'opération : "381 759 euros, dont 100 000 rien que pour l'hôtel, où la moindre chambre était facturée plus de 300 euros la nuit."Pour l'Inspection générale des finances, il pourrait bien s'agir d'un délit de favoritisme.

