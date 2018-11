Emmanuel Macron souhaite faire entrer Maurice Genevoix au Panthéon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le président de la République se rendra ce jour-là aux Eparges dans la Meuse, non loin de Verdun.

Le romancier et poète Maurice Genevoix serait ainsi susceptible de faire son entrée au Panthéon. Selon l'Elysée, "un geste fort" sera annoncé mardi prochain sur cette question.

Selon des précisions du Figaro, Emmanuel Macron pourrait en effet faire entrer une nouvelle personnalité au Panthéon, après la cérémonie exceptionnelle et l'hommage rendu à Simone Veil.

Le chef de l'Etat s'apprête à débuter un cycle de déplacements majeurs dans le cadre des cérémonies du 11 novembre. Dans le cadre de ces hommages et ces célébrations, une annonce doit être dévoilée mardi prochain.

