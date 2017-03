Emmanuel Macron sifflé lors du rassemblement des maires de France

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

19h04 "Drame familial" en France: un homme tue sa compagne, ses trois enfants et se suicide (AFP)

Classement 2017: quels sont les meilleurs lycées de France? BFMTV.com a réalisé son propre palmarès des meilleurs lycées de France, et vous propose deux classements: l'un selon les chances d'obtenir le...

Le Conseil fédéral note les CFF, la Poste et Swisscom

Athlétisme: cinq candidats et deux favoris du sérail à la DTN

En savoir plus

Par la suite, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait en finir avec "les décisions unilatérales de gels et de baisses de charges" décidées par "les gouvernements de gauche comme de droite".

"Je vous respecte, je vous demande la même chose. Je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler", a déclaré l'ancien ministre de l'Economie.

Le rassemblement des maires de France et des présidents d'intercommunalités venus de tout le pays se tenait mercredi 22 mars à Paris. À la tribune, Emmanuel Macron a été sifflé à plusieurs reprises, notamment après avoir évoqué sa proposition d'exonérer 80% de la population du paiement de la taxe d'habitation.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres