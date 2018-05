Emmanuel Macron sera reçu par le pape François "fin juin" au Vatican

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon des informations de La Croix, la rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François devrait avoir lieu le mardi 26 juin. Cette date est susceptible d'évoluer en fonction de l'agenda du président de la République. Une entrevue avec la communauté française de la Rome vaticane pourrait également être orchestrée durant cette visite.

En novembre dernier, Emmanuel Macron avait évoqué son intention de prendre possession du titre de premier et unique chanoine d'honneur de Saint-Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome. Cette tradition remonte à Henri IV.

Le pape François avait félicité Emmanuel Macron suite à son élection. Le souverain pontife avait notamment évoqué à cette occasion la "tradition chrétienne" de la France qui défend une "société plus juste".

Après sa visite aux Etats-Unis, son séjour en Australie, en Nouvelle-Calédonie et bientôt en Russie (dans le courant du mois de mai), le chef de l'Etat français Emmanuel Macron est attendu à Rome à la fin du mois de juin. Cette information a été dévoilée dans la journée du vendredi 04 mai 2018 par la Vatican. Le directeur de la salle de presse du Vatican, Greg Burke, a confirmé que la visite d'Emmanuel Macron "est en train d'être organisée pour fin juin".

