Emmanuel Macron sera interviewé par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel ce dimanche

Terminé le silence, Emmanuel Macron va se livrer à une véritable offensive médiatique. Après le Journal Télévisé de 13h sur TF1 déjà prévu jeudi, le chef de l’Etat sera interviewé dimanche soir par Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel lors d’une émission exceptionnelle retransmise à 20h35 à la fois sur BFMTV, RMC et le site Mediapart.

Comme le souligne Europe 1, les deux entretiens auront des cadres et des objectifs sensiblement différents.

Sur TF1, le président de la République sera interviewé dans l'école d'un petit village normand, à Berd'huis, dans l'Orne. Les principales cibles seront les ruraux et les retraités. Le locataire de l'Elysée devrait notamment aborder les grands conflits sociaux en cours, en particulier la réforme de la SNCF mais aussi les questions sur la ruralité.

En revanche, le rendez-vous du dimanche soir visera une audience plus urbaine, à un horaire plus favorable aux actifs. L’émission reviendra sur la première année du mandat d’Emmanuel Macron et toutes sortes de questions y seront posées.