Emmanuel Macron se rendra "jeudi ou vendredi" auprès des soldats français au Mali

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron et Merkel veulent restaurer la "confiance"

Quatorze chefs dans les cieux pour Dinner in the sky du...

Cours de philosophie et citoyenneté – La Fapeo et le CAL...

En savoir plus

Le président, dans son discours sur la politique de défense qu'il allait mener, estimait que les défis étaient "considérables" au Sahel et voulait " accélérer la montée en puissance des actions de coopération du G5 Sahel".

4000 soldats français sont déployés au Sahel dans le cadre de cette opération qui couvre cinq pays (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad et Mauritanie). Depuis 2013, 19 d'entre eux ont perdu la vie. Le dernier, en avril, était soldat du 6e régiment du génie d'Angers.

Après avoir remonté hier les Champs-Elysées à bord d'un véhicule militaire et s'être rendu auprès de soldats grièvement blessés à l'hôpital Percy à Clamart (Hauts-de-Seine), il se rendra "jeudi ou vendredi" auprès des soldats français engagés au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane selon son entourage.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres