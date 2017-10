Emmanuel Macron se méfie de François Hollande…et du personnel de l’Elysée dont il a hérité

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Toujours selon L’Opinion, une info confirmée par RTL , Emmanuel Macron ne se sentirait pas en sécurité dans sa propre maison. Le chef de l’Etat n’ pas du tout apprécié la révélation de ses frais de maquillage et aurait "diligenté une enquête en interne" pour trouver le responsable parmi le personnel de l’Elysée dont il a hérité.

Mais les temps ont bel et bien changé. Des petites phrases blessantes ont été lâchées des deux côtés. Preuve de la fin de cette "love story" : la "courtoisie républicaine" qui a poussé le locataire de l’Elysée à rendre visite à tous ses prédécesseurs…Sauf à Hollande. La raison ? "Hollande n'a pas la tenue d'un ancien président : il se comporte comme un homme politique, il fait de la politique matin, midi et soir, il ne sait d’ailleurs faire que cela" a confié un conseiller de Macron. "Il n'y a donc aucune raison qu'Emmanuel rende hommage à sa qualité d'ancien président ou lui fasse l'honneur d’une visite".

Même lors de la passation de pouvoir, "l'ancien" s’étant montré "tactile et paternel" envers le "nouveau", comme le relate le journal.

Il y aurait de la friture sur toute la ligne entre Emmanuel Macron et François Hollande. D’après les informations d’un article de L’Opinion, les relations entre le chef de l’Etat et son prédécesseur se sont dégradées à vitesse "grand V" au cours des derniers mois. Pourtant, tout avait bien commencé : les deux hommes ont entretenu d’excellentes relations durant des années.

