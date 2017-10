Emmanuel Macron se dit frustré après son interview télévisée

Cité par Le Canard enchaîné, Emmanuel Macron se dit "frustré" de son interview du 15 octobre sur TF1 et LCI. "On a passé trop de temps à parler du bordel. Du coup, il nous en a manqué pour aborder d'autres sujets, comme l'Europe, l'environnement ou les États généraux de l'alimentation. C'était frustrant", a glissé le chef de l’Etat lors du cocktail organisé à l'Elysée après l'émission. Le jeune président pense donc que les journalistes "ont peut être mal géré leur temps". Mais "ils avaient leur film à 21h15 et leur écran de pub avant", a-t-il regretté.

>>> À lire aussi : Quand Emmanuel Macron "piétine" un tapis de diamants

En effet, lors de l’interview d’un peu plus d’une heure, Emmanuel Macron est revenu sur ses propos polémiques et a parfaitement assumé ses mots à l'adresse des "fainéants" ou de "ceux qui foutent le bordel". "Parfois, quand on s'approche de la vérité, on s'y brûle", a-t-il affirmé.