Emmanuel Macron salue Alain Juppé, "un grand responsable politique"

À l'occasion d'un rassemblement dans la région de Bordeaux, à Talence en Gironde jeudi 9 mars, Emmanuel Macron a qualifié Alain Juppé de "grand responsable politique".

"Nous avons des différences, il m'a parfois fait des reproches, il est allé jusqu'à me reprocher mon âge (…) D'abord ce n'est pas une maladie incurable, ensuite il y a des moments dans la vie d'un pays où ça peut même être un atout, et pour ma part je n'en ai jamais fait un étendard", a estimé Emmanuel Macron, 39 ans.

"Quand on a sa carrière, quand on a eu son engagement, reconnaître le besoin qu'a ce pays à la fois de renouvellement et en même temps d'extrême probité, ce n'était pas facile et il l'a fait. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça (…) Et donc je voudrais dire ici, sans en rajouter, dire mon estime (...) pour la décision qui a été la sienne et les termes de celle-ci (…) Parce que j'en partage profondément le constat: nous sommes à un moment grave de notre pays. Nous ne sommes pas à un moment innocent, nous sommes à un tournant de l'histoire de la France", a-t-il ajouté.