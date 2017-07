Emmanuel Macron : "Rien ne nous séparera jamais" des États-Unis

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

15h39 Beyoncé présente ses jumeaux...Sir Carter et Rumi (AFP)

Un an après l'attentat, Nice se recueille et n'oublie pas

Un an après l'attentat, Nice se recueille et n'oublie pas

Beyoncé présente ses jumeaux: Sir et Rumi

Un an après l'attentat, Nice se recueille et n'oublie pas

Tour de France: Départ de la 13e étape en Ariège, courte, dense et montagneuse

En savoir plus

Il a jugé que la France a trouvé dans son histoire des "alliés sûrs, des amis qui sont venus à notre secours" et les "Etats-Unis d'Amérique sont de ceux-ci, c'est pourquoi rien ne nous séparera jamais. La présence aujourd'hui à mes côtés du président des Etats-Unis Monsieur Donald Trump et de son épouse est le signe d'une amitié qui traverse les temps".

Après le traditionnel défilé du 14 juillet, Emmanuel Macron a prononcé une courte allocution depuis la tribune présidentielle. "En ce 14 juillet, nous célébrons la France, nous célébrons ce qui nous unit, nous célébrons ce goût absolu de l’indépendance qu’on appelle liberté", a souligné le chef de l'Etat. "Cette ambition de donner à chacun sa chance qu’on appelle égalité. L’histoire de la France ne commence pas le 14 juillet, mais ce jour-là le peuple a montré quels idéaux il voulait suivre. Et, toujours durant notre histoire, nous avons éprouvé en nous cet amour de la patrie qui nous a sauvés".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres