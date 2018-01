Emmanuel Macron : "Je reviendrai au moins une fois par an en Chine"

Au premier jour de sa visite en Chine, Emmanuel Macron a prononcé un long discours à Xian. "Je reviendrai au moins une fois par an en Chine", a-t-il déclaré, "car c'est la condition pour que notre relation entre dans une ère nouvelle". Ainsi, il a plaidé pour une alliance entre la France et la Chine pour "l'avenir du monde". Le chef de l’Etat a proposé à la Chine de "relancer la bataille climatique" et de "préparer un rehaussement de nos engagements" contre le réchauffement lors de la prochaine COP 24 prévue en Pologne à la fin de 2018.

Evoquant la nécessité d'un co-leadership franco-chinois dans ce domaine, il a aussi annoncé pour 2018-2019 l'organisation d'une "année franco-chinoise de la transition écologique". In fine, il a appelé l'Europe à coopérer au colossal projet chinois de "Nouvelles routes de la soie", plus écologiques. Emmanuel Macron a d’ailleurs visité plusieurs lieux symboliques de cette voie commerciale.

"Cette initiative est très importante. Je suis convaincu qu’elle peut jouer un rôle majeur dans la structuration de l’espace eurasiatique et qu’elle représente une réelle opportunité", a expliqué Emmanuel Macron dans une interview au site China.org. "Je crois qu’il est très important que l’Europe et la Chine renforcent leur concertation sur cette initiative. La France est prête pour cela à jouer un rôle moteur. Nous devons identifier des projets concrets à mener ensemble en Europe, en Asie, et en pays tiers", a-t-il ajouté.