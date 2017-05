Emmanuel Macron a rendu hommage à Brahim Bouarram

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que plusieurs associations (MRAP, Ligue des droits de l’homme…) ont également déposé une gerbe et observé minute de silence à la mémoire de Brahim Bouarram. L’assassinat avait suscité une énorme émotion, à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle de 1995.

Depuis quelques jours, l'ancien ministre de l'Economie multiplie les gestes symboliques autour de la mémoien notamment de la Seconde Guerre mondiale. Après s’être rendu au village d’Oradour-sur-Glane vendredi, le candidat d’En Marche à la présidentielle est allé se recueillir au Mémorial de la Shoah et au Mémorial des martyrs de la déportation dimanche.

Il n'a pas pris la parole mais il était bien présent. Emmanuel Macron s'est rendu ce lundi 1er mai, peu après 10 heures, à l’hommage à la mémoire de Brahim Bouarram, jeune Marocain assassiné par des militants d’extrême droite en 1995. Le candidat d'En Marche !, qui était accompagné de Bertrand Delanoë, a respecté une minute de silence, déposé une gerbe près du pont du Carrousel, et s'est entretenu plusieurs minutes avec le fils de la victime. Selon les informations de BFMTV, Emmanuel Macron s'est engagé auprès de Saïd Bouarram à revenir l'année prochaine.

