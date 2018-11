Emmanuel Macron rendra hommage au Maréchal Pétain

Cette figure historique se prête très difficilement au "en même temps", mais Emmanuel Macron a considéré qu'il ne fallait pas l'écrire l'histoire à l'envers. En 1918, le Maréchal Pétain n'était pas encore l'homme qui cèda face à Hitler. Les Français l'appelaient le "Héros de Verdun", et voyait en ce général celui qui a sorti leur armée du marasme du Chemin des Dames et des folies de Nivelle. C'est dans cette optique que le Président Emmanuel Macron a choisi de rendre hommage aux maréchaux qui ont permi la victoire, Philippe Pétain inclus, ainsi qu'à tous les Français ayant permis que la France l'emporte.

Samedi, Philippe Pétain sera donc célébré avec les autres maréchaux aux Invalides.

C'est un signal fort envoyé à ceux qui, surtout à sa droite (notamment Laurent Wauquiez, qui a signé une tribune allant dans ce sens dans les colonnes du Monde) l'accusaient de ne pas vouloir célébrer la victoire. A rebours de ces accusations, le président est donc même allé jusqu'à déclarer qu'il jugeait "légitime" de rendre hommage à Philippe Pétain pour son action lors de la Première guerre mondiale, pas pour les "choix funestes" qu'il a prit lors de la Seconde. Lors de celle-ci, le maréchal Pétain avait été appelé pour diriger les négociations avec Adolf Hitler après la cuisante défaite française en 1939, et avait par la suite dirigé le régime collaborationniste de Vichy jusqu'à la Libération. Charles de Gaulle, qui fut son adversaire lors de la Seconde guerre mondiale, disait par ailleurs que "le véritable Pétain est mort en 1925".

Emmanuel Macron, sans nier cette partie de la vie du Maréchal Pétain, a cependant affirmer ne pas vouloir occulter de page de l'histoire : "Je me suis toujours opposé au défaitisme français ou à la complaisance envers toute idéologie. Mais je reconnais la part que nos maréchaux et notre armée ont jouée. Nous lui devons la victoire ".

L'opposition, surtout à gauche, a très rapidement critiqué le choix du Président. A commencer par Benoît Hamon : "Honorer Simone Veil au Panthéon ET EN MÊME TEMPS le traitre antisémite Pétain aux Invalides. Rien ne justifie une telle honte. Quand on préside la France, il faut se montrer un peu plus à la hauteur de son histoire."