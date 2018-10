Emmanuel Macron rend hommage à la Constitution et demande son évolution

Après une matinée passée sur les terres de De Gaulle à l'occasion des 60 ans de la Constitution, Emmanuel Macron a souhaité pousser la comparaison entre la situation actuelle et celle qui prévalait au moment de la rédaction de la Constitution jusqu'au bout. Dans un discours extrêmement touffu donné au Conseil Constitutionnel, il a affirmé qu'il nous fallait retrouver "l'esprit de 1958", c'est-à-dire répondre à un "désir d'efficacité" que fait valoir la société actuelle, face aux défis de la modernité, et en même temps l'esprit structurant de notre système

Emmanuel Macron a reconnu de fait que les institutions ont pu vieillir et nécessitent une réforme, demandant pour cela une "oxygénation de notre vie publique", et insistant sur les principales nouveautés qu'il compte intégrer dans sa réforme constitutionnelle.

Selon lui, "Le temps s'accélère" et les institutions actuelles ne peuvent aujourd'hui plus "suivre". Pour répondre à ce défi, le Président a affirmé vouloir donner les moyens au Parlement d'accélérer son travail (mais aussi de renforcer son contrôle). Pour cela, les ministres devront désormais se rendre une fois l'an devant les commissions parlementaires. Il a particulièrement insisté par ailleurs sur la nécessité d'introduire une dose de proportionnelle au scrutin et de repenser le lien entre la justice

Cependant, la Constitution reste pour lui le "socle de stabilité" du pays, et la protection contre les populismes et tentations de "féodalismes" qui menacerait selon lui aujourd'hui "l'unité de la nation".