Emmanuel Macron rejette l'image de "président des riches" mais assume de récompenser "la réussite"

Laurent C.

Laurent C.

Le locataire de l'Elysée a notamment insisté sur son ambition de faire revenir les "talents". "Ça n'est pas la question de savoir de manière statique si les gens sont riches ou pauvres, c'est la question de savoir si dans notre pays on veut sanctionner la réussite dans le cycle de vie", a-t-il renchéri. "Nous avons décidé d'aligner la France sur la compétition européenne pour permettre aux gens de réussir. La France a aujourd’hui une structure fiscale qui n’est plus optimale. Les talents qui réussissent sont partis en masse, donc ça va les faire revenir".

"Le cœur de la stratégie fiscale qui a été retenue, conformément aux engagements que j’avais pris, c’est d’une part de favoriser le travail et donc de permettre de mieux récompenser le travail dans notre économie parce que nous en avons besoin, d’avoir une stratégie sur la fiscalité des entreprises qui nous aligne sur la moyenne de l’Union européenne, et d’avoir une fiscalité qui favorise l’investissement dans l’économie" a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron, "le président des riches" ? Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à l'issue du premier sommet européen consacré à l'économie numérique à Tallin, le chef de l'Etat a voulu rejeter les critiques sur le projet de loi de finances 2018, accusé de favoriser les personnes les plus aisés au détriment des plus modestes, notamment à travers de la réforme de l'ISF.

