Emmanuel Macron reçoit la mère d'un Français en prison au Maroc

Béatrice Gallay cherche à faire libérer son fils Thomas, arrêté au Maroc et emprisonné pour quatre ans. Persuadée de son innocence, elle a tenté de le faire savoir au Président en lui écrivant des lettres restées sans réponse. Désespérée mais non vaincue, elle a donc profité de la venue du Président à Brégançon pour venir le rencontrer. Cet instant est toujours privilégié pour rencontrer le Président, mais ce dernier sort peu par rapport à ses prédécesseurs. Heureusement pour Mme Gallay, il a répéré la jeune femme et lui accordé un entretien d'une demi-heure.

Elle a affirmé avoir obtenu du Président qu'il s'occupe personnellement de cette affaire, et s'est dite "très reconnaissante d'avoir reçu une citoyenne en détresse". Elle a déclarer espérer désormais que son fils sera rapatrié sous peu.