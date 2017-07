Emmanuel Macron : "Si quelque chose m'oppose au chef d'état-major, le chef d'état-major change"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A condition de "savoir quelle est la chaîne hiérarchique et comment elle fonctionne, dans la République comme dans l’Armée". Pierre de Villiers est donc prévenu. S'il veut rester à son poste, la Grande muette doit se taire.

Emmanuel Macron ne baisse pas la tension. Le président de la République et donc chef des Armées n'a pas accepté les critiques du général Pierre de Villiers sur les coupes budgétaires de 850 millions d'euros pour la Défense. Dans le JDD, le chef d'Etat n'y va pas par quatre chemins. "La République ne marche pas comme cela. Si quelque chose oppose le chef d’état-major des armées au président de la République, le chef d’état-major des armées change" tranche-t-il.

