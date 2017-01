Emmanuel Macron qualifié au second tour de la présidentielle selon un sondage

Si l’élection se déroulait aujourd’hui, le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron serait au second tour de l’élection présidentielle d’après un sondage Elabe paru dans « Les échos » et Radio Classique. Deux conditions devraient cependant être réunies : Arnaud Montebourg devrait remporter la primaire du Parti socialiste et François Bayrou devrait ne pas se présenter à l’élection.

Dans une telle configuration, il obtiendrait 24% d’intentions de vote, soit 2 points de moins que François Fillon (26%), candidat de la droite vainqueur des primaires, et 2 de plus que la présidente du Front national Marine le Pen (22%).

Dans le cas où Vincent Peillon serait le candidat du Parti socialiste, et non Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron serait aux coudes à coudes avec Marine le Pen.

Si François Bayrou venait à se présenter, Emmanuel Macron rassemblerait entre 16% des voix et 24% d’après les différentes hypothèses faites pour ce sondage.

Le concurrent le plus dangereux à gauche d’après ce sondage serait Manuel Valls.