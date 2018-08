Emmanuel Macron promet un vaste sommet sur la Méditerranée pour 2019

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Syrie : sommet entre Moscou, Téhéran et Ankara pour sortir de la crise Le Monde

Prostituée trans tuée au Bois de Boulogne: 5 suspects mis en examen et écroués

Budget 2019: des "arbitrages comptables" pénalisant les "plus précaires", selon la CFDT

Emmanuel Macron s'est déjà rendu en Algérie, au Maroc et en Tunisie depuis son arrivée au pouvoir.

L'Union pour la Méditerranée entre l'Union européenne et 15 pays, avait été initiée en 2008 par le président Nicolas Sarkozy.

Emmanuel Macron n'oublie pas également l'avenir et souhaite que ce sommet soit aussi l'occasion de "parler de la jeunesse, de la mobilité, de l'énergie des échanges universitaires" entre les deux rives de la Méditerranée.

La politique mise en place sera "indispensable", "différente" et devra inclure "toutes les sociétés civiles".

