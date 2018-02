Emmanuel Macron présente sa vision de l'agriculture moderne

Ce jeudi 22 février, Emmanuel Macron a convié quelque 700 jeunes agriculteurs à l’Elysée. "Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire", a-t-il assuré devant ses hôtes, affirmant que cette invitation n'avait pas été lancée pour acheter la paix samedi lors de l'ouverture du Salon de l'agriculture. Ainsi, après avoir fustigé les générations de dirigeants qui l'ont précédé et se sont contentés de "tapoter les vaches", le chef de l’Etat s'est posé comme l'homme qui va mener la "révolution culturelle" dont a selon lui besoin l'agriculture.

Des promesses

"Certains se posent en grands défenseurs de l'agriculture en paroles, mais travaillent dans les actes à maintenir le statu quo. Et le statu quo, il la tue lentement mais sûrement", a déclaré le président. Au cours d'une heure de discours, Emmanuel Macron a présenté sa vision de l'agriculture moderne : "la valeur ajoutée, l'ouverture, la planète". Il a donc fait quelques promesses. "Il n'y aura jamais de boeuf aux hormones en France", a-t-il indiqué, même si des accords internationaux comme celui avec le Mercosur étaient signés. Et d’ajouter : "Il n'y aura aucune réduction de nos standards de qualité, sociaux, environnementaux, ou sanitaires à travers cette négociation". En outre, il a promis la mise en place prochaine de "verrous réglementaires" sur les achats de terres agricoles par des étrangers en France.

Concernant l'accès au foncier pour les jeunes générations d'agriculteurs, le chef de l’Etat a demandé "pour le mois de mai" qu'on "imagine" un système de "pré-retraites agricoles avec une sortie progressive de l'activité" afin de permettre à un jeune de prendre la suite de ses parents. Pour favoriser les installations, il a annoncé un nouveau dispositif de prêts garantis pour les jeunes entrepreneurs agricoles à hauteur d'un milliard d'euros. Et pour leur assurer un revenu complémentaire, il a également annoncé la création d'un "fonds de prêts à la méthanisation" à hauteur de 100 millions d'euros. Quant à ceux qui sont mécontents de sa politique, il a lancé : "Ce que nous faisons ne plaît pas à tous ceux qui vivent sur des mensonges et agitent la peur. Je les croiserai samedi et les regarderai dans les yeux".