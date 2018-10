Emmanuel Macron, pour placer une camarade de l'ENA, change les règles de nomination des recteurs

En toute discrétion (mais visiblement pas suffisamment) le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre a adopté un texte permettant de doubler le nombre de recteurs pouvant prétendre au titre sans être habilité à diriger eux-mêmes des recherche. Jusqu'alors seulement 6 recteurs sur 30 pouvaient ne pas être universitaires, le chiffre est dorénavant passé à 12 après adoption du décret.

Le but affiché serait de "diversifier le recrutement des recteurs" mais l'Obs a appris, d'une "source très bien informée" qu'il s'agirait plutôt "d'ouvrir ces postes de recteurs à plus d'énarques et plus précisément à une camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA".

Toujours selon le journal, il serait question de promouvoir l'actuelle secrétaire générale de Science Po, Charline Avenel. Impossible jusqu'alors puisque les six postes ouverts à des personnes non habilitées à diriger des travaux de recherche étaient déjà tous occupés. Il fallait donc ouvrir légèrement les vannes.

Rien ne s'oppose plus à cette nomination explique l'Obs. Une commission ad-hoc dirigée par un membre du Conseil d'Etat pourrait émettre un avis défavorable mais c'est peu probable vu qu'il s'agit du " corps auquel appartient le Premier ministre et le directeur de Sciences Po" assène le journal.

L'hebdomadaire enfonce le clou en expliquant que " l’heureuse élue a d'ailleurs a prévenu ses proches collaborateurs rue Saint Guillaume de son départ imminent à Versailles, où elle fait déjà des allers et retours".

Plus c'est gros…