Emmanuel Macron : "Ma poignée de main avec Trump, ce n’est pas innocent"

L'image a fait le tour des réseaux sociaux : Donald Trump tente une première fois, sans succès, à se défaire de la poigne d'Emmanuel Macron lors de leur première rencontre à Bruxelles. L'image figée est même criante.

Trump: You're hurting my hand.

Macron: pic.twitter.com/y6OfEt5K4x — Kathleen Matthews (@Bookgirl96) 25 mai 2017

Dans le JDD, Emmanuel Macron revient sur cet épisode. "Ma poignée de main avec lui, ce n’est pas innocent, ce n’est pas l’alpha et l’oméga d’une politique mais un moment de vérité" souligne-t-il. "Il faut montrer qu’on ne fera pas de petites concessions, même symboliques, mais ne rien surmédiatiser non plus." Et de poursuivre : "Donald Trump, le président turc ou le président russe sont dans une logique de rapport de forces, ce qui ne me dérange pas. Je ne crois pas à la diplomatie de l’invective publique mais dans mes dialogues bilatéraux, je ne laisse rien passer, c’est comme cela qu’on se fait respecter."