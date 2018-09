Emmanuel Macron plus impopulaire que François Hollande à la même période selon un nouveau sondage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

France: des touristes russes délestés de centaines de milliers d'euros de bijoux et vêtements

10h49 US Open: Millman se sent "un peu coupable" d'avoir éliminé Federer AFP

Ce sondage a été éalisé en ligne, du 30 au 31 août, auprès d’un échantillon de 1 015 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Le Premier ministre n'est pas non plus épargné par cette baisse. Edouard Philippe perd trois points, passant à 35% de satisfaits, alors qu'il était à 38% avant l'été.

Selon un nouveau sondage Ifop pour Paris Match et Sud Radio, Emmanuel Macron enregistre une chute spectaculaire de dix points. Seulement 31% des Français approuvent son action comme président. Ils étaient 41% en juillet. D'après ce nouveau sondage Ifop, Emmanuel Macron fait même moins bien que François Hollande au même stade de son mandat (32%), en septembre 2013.

Après l'affaire Benalla, Emmanuel Macron traverse une rentrée politique mouvementée avec des démissions en cascade, un remaniement périlleux et les difficultés rencontrées pour la mise en place du prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu.

