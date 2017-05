Emmanuel Macron officiellement investi président de la République

Emmanuel Macron, vainqueur du second tour de la présidentielle le 7 mai, est devenu officiellement ce dimanche le 8e président de la cinquième République. La cérémonie de passation de pouvoir s'est tenue à partir de 10 heures à l'Elysée.

Pour ses derniers instants à l'Elysée, François Hollande a posé pour des photographes depuis son balcon, offrant ses dernières images de président.

François Hollande jetant un dernier coup d'œil au jardin de l'Elysée. Image forte. #PassationDePouvoir pic.twitter.com/2Cp16ahK8B — François d'Estais ✌️ (@fdestais) 14 mai 2017

Brigitte Trogneux, la femme d'Emmanuel Macron, est arrivée en premier à l'Elysée, peu avant 10h, suivie de son mari, qui a salué les journalistes et les passants.

Un entretien d'environ une heure a eu lieu entre Emmanuel Macron et François Hollande - c'est notamment à ce moment-là que les codes nucléaires ont été transmis au nouveau locataire du palais, dans le poste de commandement Jupiter, sous l'Elysée.

A l'issue de l'entretien, Emmanuel Macron a raccompagné François Hollande jusqu'à sa voiture. Ce dernier s'est ensuite rendu rue de Solférino, siège du Parti socialiste, où une banderole "merci" a été accrochée.

Pendant ce temps, Emmanuel Macron a rencontré les plus hauts personnages de l'Etat : le Premier ministre Bernard Cazeneuve, le président de l'Assemblée nationale, Claude Batolone et le président du Sénat, Gérard Larcher. Il a ensuite été, comme le veut le protocole, élevé au rang de Grand maître de l'Ordre national de la Légion d'Honneur.

Vers 11h30, Emmanuel Macron a prononcé son discours d'investiture. "Le 7 mai, les Français ont choisi l'espoir et l'esprit de conquête. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont plus que jamais besoin de la Fance", a-t-il débuté. "Tout ce qui fait de la France un pays sur ou l'on peut vivre sans avoir peur sera amplifié", a promis le président. "Rien ne me fera renoncer à défendre les intérêts de la France. J'aurai la volonté constante de réconcilier l'ensemble des Français. Nous pouvons ensemble écrire l'une des plus belles images de notre histoire. Dès ce soir je serai au travail."

Selon l'entourage du président, son Premier ministre sera nommé lundi et le gouvernement mardi.

Plusieurs nominations ont été annoncées ce matin : le nouveau secrétaire général de l'Elysée est Alexis Kohler, énarque de 44 ans, ancien directeur de cabinet à Bercy de Pierre Moscovici puis d'Emmanuel Macron. Le directeur de cabinet du Président est Patrice Strzoda, énarque de 64 ans, préfet de la région Ile-de-France. Son conseiller diplomatique est l'énarque Philippe Etienne, 61 ans, actuellement ambassadeur à Berlin. Ismaël Emelien, 30 ans, est conseiller spécial.

La journée continuera avec le ravivage de la flamme du Soldat inconnu, sur les Champs-Elysées, puis le président se rendra à la mairie de Paris à 17h.