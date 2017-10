Emmanuel Macron a un nouveau numéro de téléphone... et en profite pour faire des blagues

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Quelques secondes plus tard, l’homme se dévoile par un nouveau texto: "C'est Emmanuel Macron".

C’est ce que rapporte RTL ce vendredi. D’après la radio, ce jeudi, un de ses ministres les plus proches, qui était en train de déjeuner a reçu un SMS non signé. Etonné, le ministre se demande: "Pardon, mais qui êtes-vous ?" Réponse du numéro inconnu : "C'est ton Président !"

Au cours du mois de septembre, le numéro d'Emmanuel Macron s'est retrouvé en accès libre sur Internet après qu'un journaliste s'est fait voler son téléphone. Le président de la République s’en souviendrait bien puisqu’il aurait reçu certains messages peu flatteurs. Sécurité - et tranquillité oblige- , le chef de l’Etat a évidemment changé de numéro… et en a profité pour faire des blagues à ses collaborateurs.

