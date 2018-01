Emmanuel Macron : "Notre Nation a besoin de femmes et d'hommes engagés"

"Notre Nation a besoin de femmes et d'hommes engagés", a déclaré le chef de l'Etat en présentant ses vœux à l'Elysée ce mardi 30 janvier. Selon lui, il faut que les Français soient plus engagés dans le monde politique et économique. "Nos concitoyens ont besoin de héros du quotidien qui donnent à rêver. Qu'ils soient boulangers, instituteurs ou aide-soignants, ils sont les détenteurs d'une part de l'énergie de la Nation", a ajouté Emmanuel Macron, alors que des mouvements sociaux touchent les prisons, les hôpitaux et les maisons de retraite.

Et de préciser : "La force de l'engagement, c'est un moyen d'aider le pays".

En outre, le président de la République a appelé à "ne jamais céder aux passions tristes de notre temps". "Nous savons tous ce temps de doute, de colère, d'impatience que traverse notre pays", qui "est pleinement conscient des grands changements qu'il a à vivre". "Nous devons renouer avec le goût du risque", a-t-il poursuivi. "Notre responsabilité, c'est de ne rien relâcher de l'effort (...) et de la nécessaire transformation".