Emmanuel Macron : "Je ne veux pas être le leader de l'Europe"

"Le prochain leader de l'Europe. Si seulement il peut diriger la France." La couverture du Time résume l'ambition d'Emmanuel Macron. Le magazine américain consacre sa "une" au président français. S'il fait du chef d'Etat français le dirigeant naturel de l'Union européenne (Angela Merkel est à la peine pour former un gouvernement), ce dernier réfute ce rôle. "Ce serait une erreur" assure le président de la République au journal. "Je ne veux pas être le leader de l'Europe. Je veux être un des leaders, de cette nouvelle génération de leaders, totalement convaincue que notre futur est européen."

TIME's new cover: France's Emmanuel Macron won a shocking victory.

Pour autant, il rappelle qu'un gros travail doit être lancé pour réformer un continent désuni. "Notre génération n'aura pas le luxe de gérer l'Europe" poursuit-il. "Nous aurons à la refonder."

A condition de redresser la France, rappelle le Time, soulignant qu'Emmanuel Macron et son style direct sont loin d'être appréciés par tous les Français. "La France a une voix et un rôle à jouer" explique Emmanuel Macron. "Mais ce rôle ne peut pas être joué si vous ne réussissez pas chez vous." Le repli américain et l'affaiblissement de l'Allemagne ou du Royaume-Uni ouvre une grande fenêtre pour le président français. Encore faut-il savoir en profiter, résume le Time.