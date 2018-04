"Emmanuel Macron met les mains dans le cambouis" affirme Benjamin Griveaux

Un président de la République en bleu de chauffe. C’est en tous cas l’image que souhaite donner l’exécutif par la voix de Benjamin Griveaux. Invité de RTL ce vendredi matin, le porte-parole du gouvernement est revenu sur la réforme de la SNCF et a affirmé que "Emmanuel Macron met les mains dans le cambouis. Il travaille, il n'est pas là pour rester les bras croisés". Et d’ajouter : "Il parle, il convainc. C'est sa manière de fonctionner".

Sur l’image parfois hautaine ou arrogante que peut avoir le locataire de l’Elysée chez certains Français, Benjamin Griveaux assure : "On confond l'arrogance et la détermination et le courage.

Les oppositions qui pensent que c'est de l'arrogance sont les mêmes qui n'ont rien fait depuis 30 ans et qui ont manqué de courage".

Interrogé sur les manifestations de contestation qui sont intervenus jeudi lors de la visite d'Emmanuel Macron au CHU de Rouen, celui qui est aussi secrétaire d’Etat répond : "Notre rôle c'est d'expliquer, c'est de faire de la pédagogie, ce n'est pas de convaincre à tout prix, c'est d'expliquer ce qu'on fait et ensuite chacun est libre de se faire sa propre opinion. Nous ne sommes pas dans une pensée unique, nous ne sommes pas à la Pravda, mais c'est un travail de pédagogie à faire".