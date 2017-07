Emmanuel Macron : "Le martyre du père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien"

La France rend hommage. Un an après la mort de Jacques Hamel, égorgé par deux djihadistes à Saint-Étienne-du-Rouvray, plusieurs cérémonies ont été organisées ce mercredi dans la ville normande. Après une messe donnée par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, en présence d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe – et aussi d'une foule comprenant des membres de différentes communautés religieuses ,- une stèle et une plaque commémorative ont été dévoilées, à 10h, devant l'église où il a été tué.

Le chef de l'Etat a ensuite pris la parole. "En assassinant le père Hamel au pied de son autel, les deux terroristes ont sans doute cru sommer les catholiques de France à la vengeance", a affirmé Emmanuel Macron. "Ils ont échoué. Je remercie l'église de France d'avoir trouvé dans leur foi et dans leurs prières la force du pardon. Je vous remercie d'avoir donné à toute la France le même exemple, d'avoir refusé cette soif de vengeance et de représailles.

Pour le président de la République, "en profanant sa personne, son église et donc sa foi, ses assassins ont attenté à ce lien qui lie les Français. Il y a un an, vous avez donné cet exemple à toute la France. Et sans en diminuer l'horreur, le martyre du père Hamel n'aura pas eu lieu pour rien. Un an après nous en discernons le sens".