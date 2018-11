Malgré la grogne, Emmanuel Macron justifie et assume la taxation du carburant

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La série "The Walking Dead" bientôt adaptée au cinéma

Le Maroc réélu au Conseil de l’UIT et au Comité de Règlement des Radiocommunications

En savoir plus

La mobilisation du 17 novembre pourrait être un obstacle dans la volonté du gouvernement et du chef de l'Etat de maintenir le cap des réformes.

"Je parle aux Français avec mon caractère, avec ma façon de faire. Quand ils sont inquiets, j'ai une part de responsabilité: c'est que je n'explique pas assez bien. Mais j'ai été élu sur un projet clair, sans ambiguïté et j'aurai des comptes à rendre pour longtemps. On ne peut pas prétendre tout changer en quinze mois, ça prend du temps. En attendant, il faut laisser la fatalité à ceux qui cèdent à la facilité".

"Je les respecte et je ne dis pas comme par le passé: «Souffrez en silence, ça va aller mieux".

Emmanuel Macron a indiqué qu'il comprenait la colère et le sentiment des Français :

Une très forte mobilisation est attendue pour la journée du 17 novembre prochain dans le cadre de la grogne chez les Français sur les questions du pouvoir d'achat et de la hausse du prix du carburant.

(...) La hausse du prix à la pompe qu'on constate aujourd'hui est liée à 70 % à celle des cours du pétrole. On nous a expliqué pendant des décennies qu'il fallait acheter du diesel et maintenant c'est le contraire. C'est normal que ce soit mal compris".

"J'assume parfaitement que la fiscalité due au diesel soit au niveau de celle de l'essence et je préfère la taxation du carburant à la taxation du travail. (...) Les mêmes qui râlent sur la hausse du carburant, réclament aussi qu'on lutte contre la pollution de l'air parce que leurs enfants souffrent de maladies.

En marge de ses premiers déplacements à Strasbourg et en Moselle, le chef de l'Etat a accordé des entretiens dans la presse quotidienne régionale.

Le président de la République va se déplacer tout au long de la semaine dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France dans le cadre des cérémonies pour la Première Guerre mondiale.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres