Emmanuel Macron juge l'accord EU-Turquie sur les réfugiés "très mauvais"

Emmanuel Macron critique la chancelière allemande, dans un entretien au journal Die Welt diffusé ce samedi. Il y estime que l'accord conclu avec la Turquie sur les réfugiés est "un très mauvais accord, comme tous les accords qui sont négociés de manière unilatérale et à la hâte". S'il apporte son soutien à la chancelière pour ses "choix moraux", il regrette "la totale absence de consultations avec les autres pays membres de l'Union européenne" lors de la négociation de cet accord, qui visait à empêcher les migrants de franchir la mer Egée depuis la Turquie en direction de la Grèce.

Dans cet entretien, Emmanuel Macron - qui se mardi a félicité Merkel d'avoir "sauvé nos valeurs communes en prenant en charge des réfugiés en souffrance" - explique vouloir une politique d'asile qui soit "à la fois plus humaine et plus efficace".

Selon lui, l'Europe doit élaborer une nouvelle stratégie sur la question des centres d'accueils qui devraient être installés dans des pays tiers. Il juge ainsi mauvais que les "demandes d'asile soient traitées ici chez nous".

Cette interview est aussi l'occasion pour le candidat de présenter son mouvement aux Allemands. "Mon mouvement est une vaste association de sociaux-démocrates, libéraux, centristes, écologistes et surtout de citoyens qui ne se sont jusqu'à présent impliqués dans aucun parti. En France, nous avons eu pas de Bad Godesberg, ce qui explique pourquoi les sociaux-démocrates sont structurellement en minorité dans le Parti Socialiste, alors que le surmoi du parti est resté marxiste", explique-t-il.

Le programme de Bad Godesberg servit de programme au Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) entre 1959 et 1989 et marqua une rupture entre le parti et ses idées marxistes antérieures.