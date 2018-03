Emmanuel Macron : "J'ai décidé de rendre obligatoire l’école maternelle"

Comme annoncé depuis lundi soir par plusieurs médias, l'âge de la scolarité obligatoire va bien être abaissé de six à trois ans à partir de 2019. Emmanuel Macron a confirmé cette information ce mardi, en ouverture des "Assises de la maternelle", organisées à Paris.

"L’école maternelle est et sera davantage à l’avenir un moment fondateur de notre parcours scolaire français" a soutenu le chef de l'Etat qui ne veut plus que l'école maternelle "soit considéré comme une option". Et d'expliquer : "À ce titre, j’ai en effet décidé de rendre obligatoire l’école maternelle et d’abaisser de six à trois ans en France l’obligation d’instruction dès la rentrée 2019".

Le geste est symbolique : aujourd'hui, 97 % des enfants sont d’ores et déjà scolarisés en maternelle à 3 ans. Mais d'importantes disparités existent. La proportion d’enfants accueillis en maternelle outre-mer atteint 70 %, contre 87 % en Corse, ou 93 % à Paris. Avec cette mesure, le président de la République souhaite combattre ces" inégalités diverses", soulignant que ce sont dans les quartiers les plus défavorisés que souvent, on ne va pas remettre l’enfant à l’école » l’après-midi, « parce qu’on ne peut pas ou on ne veut pas payer la cantine".

Historiquement, la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 a établi "l'instruction primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus". Par la suite, la durée a été prolongée jusqu'à 14 ans en 1936 et jusqu'à 16 ans en 1959.