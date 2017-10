Emmanuel Macron ironise devant les journalistes : le "bordel", "c'est vous qui le mettez"

C'est la petite phrase qui a animé la vie politique française cette semaine. Mercredi, lors d'une visite en Corrèze, le locataire de l'Elysée, évoquant des salariés de GM&S un brin chahuteurs, a considéré que "certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des poste". Une tempête médiatique en a suivi. En visite aux "24 heures du bâtiment", le chef de l'Etat a été interrogé sur l'emploi du mot "bordel". Avec un sourire, il a répondu. C'est vous qui le mettez".

Et de relativiser : "On a plus parlé de péripéties sur ce déplacement que du fond de ce que nous avons annoncé avec les ministres du Travail et de l'Education nationale, qui est fondamental", a-t-il regretté, estimant avoir parlé des "vrais gens". "Si les gens s'intéressaient à la vie du pays, ils auraient plutôt dû parler de ce qu'on a dit dans cette table ronde. On a parlé des vrais problèmes des vrais gens, et des vraies propositions pour vraiment protéger», a poursuivi le président de la République.

Selon un sondage Harris Interactive pour Atlantico et RMC, 57% des Français ont été choqués par l'emploi de ces mots.