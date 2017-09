Emmanuel Macron sur Irma : "un bilan dur et cruel"

Les ministres concernés ont été convoqué par le président pour une cellule de crise exceptionnelle, activée par le Ministre de l'Intérieur dans son ministère. Le but était simple : évaluer les dégâts et préparer l'après Irma. Au sortir de la réunion, le président était grave : "Il est trop tôt pour faire un bilan chiffré. Je peux d'ores et déjà vous dire que ce bilan sera dur et cruel, nous aurons à déplorer des victimes". Et ce n'est pas tout puisque les destructions risquent d'affecter le quotidien des locaux "les dégâts matériels sur les deux îles sont considérables".

Après la cellule de crise, Emmanuel Macron s'est exprimé sur l'ouragan Irma afin de réaliser un point de situation, aux côtés du premier ministre Edouard Philippe et du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.