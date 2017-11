Emmanuel Macron invite Saad Hariri en France

Depuis le 4 novembre dernier et la démission surprise de Saad Hariri, la France s’est démenée pour démêler la crise libanaise. Ainsi, ce mercredi 16 novembre, l'Élysée annonce qu'Emmanuel Macron a invité le Premier ministre démissionnaire du Liban et sa famille à venir en France. "Après s'être entretenu avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman et le Premier ministre libanais Saad Hariri, le président de la République a invité Saad Hariri et sa famille en France", déclare l'Élysée dans un communiqué. Et d'ajouter : il devrait arriver "dans les prochains jours".

>>> À lire aussi : Risque d’explosion : à quelle réplique des Iraniens s’attendre suite au coup de pression saoudien sur Saad Hariri ?

En faisant venir Saad Hariri, actuellement en Arabie Saoudite, Paris tente une autre solution pour résoudre la crise, faute d'avoir pu obtenir le retour de Saad Hariri au Liban comme la France le souhaitait initialement. Mais selon l’Élysée, il ne s’agit "pas du tout" d’un exil en France. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian devait rencontrer Saad Hariri lors de sa visite en Arabie Saoudite, qui débute mercredi.