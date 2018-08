Emmanuel Macron invite les ministres à l'Elysée dans le cadre d'un "dîner convivial" juste avant les vacances

Après la Fête de la Musique et la célébration des Bleus, l'Elysée s'apprête à vivre une soirée spéciale ce mercredi 1er août.

Le président de la République et son épouse Brigitte Macron vont recevoir, ce soir, l'ensemble du gouvernement pour un dîner "informel" dans l'enceinte du palais de l'Elysée. Ils seront accompagnés de leurs conjoints et conjointes.

Cette soirée avait déjà été orchestrée l'année dernière.

Emmanuel Macron devrait congratuler ses ministres pour leur action.

Le chef de l'Etat pourrait également évoquer à leurs côtés l'affaire Benalla et les remotiver après cette tempête médiatique et les troubles à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans le cadre des commissions d'enquête et des questions au gouvernement. Le président va tenter de souder ses ministres en abordant les perspectives qui les attendent dans quelques semaines à peine.

La soirée de mercredi soir à l'Elysée marque donc la fin de l'année politique pour l'éxecutif. Les chantiers seront nombreux et le calendrier très chargé dès la rentrée.

Emmanuel Macron va quitter Paris vendredi pour rejoindre le fort de Brégançon. Il y restera pour une durée de deux semaines.