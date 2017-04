Emmanuel Macron fustige la décision de Jean-Luc Mélenchon : "C'est une faute grave, lourde"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Nous avons de nombreux désaccords que j'ai toujours assumés. (...) Mais nous partageons une chose, c'est d'être attachés (à) pouvoir débattre de ces désaccords dans un cadre républicain (…) C'est une différence avec le Front national et il l'a oublié ! C'est une faute grave, lourde (…) Sa deuxième faute, c'est de trahir les siens (...) La plupart d'entre eux se sont battus, ont payé, pour lutter contre les extrémismes, pour se rappeler cette vertu morale qu'il est en train d'oublier", a poursuivi l'ancien ministre de l'Économie.

"Je l'ai déjà dit : moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes et les hommes, d'ailleurs aussi dans les territoires ruraux, qui ont fait confiance à Jean-Luc Mélenchon", a-t-il tout d'abord déclaré, quelques heures après le message adressé par Marine Le Pen aux électeurs de La France insoumise.

À l'occasion de son meeting à Châtellerault (Vienne) vendredi soir, Emmanuel Macron a condamné le refus de Jean-Luc Mélenchon de donner une consigne de vote en vue du second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai prochain.

