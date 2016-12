55% des Français pensent qu'Emmanuel Macron ferait un meilleur président de la République que François Fillon. Ils sont seulement 39% à dire le contraire, selon un sondage Odoxa pour France Info publié ce vendredi.

Seuls les sympathisants de droite estiment que François Fillon ferait un meilleur chef de l'État que l'ancien ministre de l'Économie (73% contre 26%). La proportion s'inverse à gauche (19% contre 76%), mais aussi chez les sympathisants du Front national, chez qui Emmanuel Macron se détache à 56%.

Contre la réforme de l'assurance maladie de François Fillon

L'enquête précisent également que les principales réformes proposées par l'ancien Premier ministre sont rejetées par une grande majorité des Français. En effet, 80% des sondés sont défavorable à celle de l'assurance maladie, et 78% jugent que François Fillon doit faire des concessions sur les réformes qui suscitent le plus de craintes.

Le sondage a été effectué auprès d'un échantillon représentatif de 1015 personnes âgées de 18 ans et plus interrogées par internet les 21 et 22 décembre.

