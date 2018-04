Emmanuel Macron face à Plenel et Bourdin : les principales annonces à retenir

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Concernant la fraude fiscale, le locataire de l’Elysée a souhaité être clair. "Nous serons intraitables en matière de fraude fiscale, je m'y engage devant vous, il n'y aura aucune complaisance". Il a en revanche concédé des problèmes concernant la spéculation. "L'ISF a été supprimé pour ceux qui investissent dans l'économie. Ceux qui spéculent? Je le regrette. Mais il est très difficile de séparer le bon grain de l'ivraie."

Emmanuel Macron a confirmé que sa majorité réfléchit à la possibilité de mettre en place une deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance, qui serait alors considéré comme le "cinquième risque" (aux côtés des branches maladies, accidents du travail, retraite et famille). "C'est une piste intéressante, je ne suis pas contre » a-t-il indiqué.

"Est-ce que je peux faire l'économie de cette réforme? Non." Le chef de l’Etat, qui a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2020, l'Etat reprendra la dette de la SNCF, a nié vouloir privatiser l'entreprise publique. "Je ne veux pas privatiser la SNCF, je pense que ça n'a aucun sens."

Interrogé sur l'efficacité des frappes de la coalition France-Royaume-Uni-Etats-Unis, menées dans la nuit de vendredi à samedi, Emmanuel Macron a répondu « Les capacités de production d'armes chimiques ont été atteintes et détruites. Il n'y a aucune victime aux dires des autorités syriennes ». Il a assuré avoir obtenu de Donald Trump qu'il reste "investi" sur le dossier syrien.

