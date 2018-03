Emmanuel Macron exhibe sa nouvelle montre "made in France"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cannes 2018: le Niçois Bertrand Bonello présidera le jury des courts métrages et de la Cinéfondation

Alliés et rivaux dénoncent une attaque américaine contre le libre-échange

En savoir plus

Un détail ne fait pas de doute sur la marque de la montre en question : la couronne du remontoir, située à 4 heures et non à 3 heures comme c'est souvent le cas.

Maître des horloges autoproclamé, Emmanuel Macron a une nouvelle fois prouvé son goût pour les montres. Invité du dîner du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) mercredi 7 mars au Carrousel du Louvre, le chef de l'Etat a fait le choix du "made in France" en exhibant son nouvel achat : une March LA.B Electric Steel à 495 euros, rapporte Sport & Style .

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres