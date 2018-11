Emmanuel Macron sur Europe 1 : le chef de l'Etat tente de reconquérir la confiance des Français

Le président de la République mène une offensive dans les médias dans le cadre de sa tournée liée aux célébrations du 11 novembre.

Le chef de l'Etat a accordé un entretien exclusif à Europe 1. Cet échange a été diffusé ce mardi 6 novembre.

Emmanuel Macron a notamment annoncé vouloir "améliorer le chèque énergie" pour les ménages modestes.

De nombreux sujets ont été abordés par le chef de l'Etat comme la hausse des prix des carburants, l'Europe, la sécurité à l'école ou bien encore l'affaire Benalla.

Emmanuel Macron a justifié la hausse des taxes sur le carburant :

"C'est de l'écologie et il faut le faire. On doit davantage taxer ce qui pollue.

Il n'est pas question de stigmatiser".

Le chef de l'Etat a néanmoins promis un geste envers les Français les plus modestes qui peinent à se chauffer (notamment au fioul) et les travailleurs contraints de prendre chaque jour leur véhicule. Le président de la République a déclaré ne pas vouloir abandonner les Français "qui n'ont pas le choix".

Emmanuel Macron souhaite "améliorer le chèque énergie", qui aide les ménages modestes à faire face aux dépenses de chauffage. Il désire également "généraliser" les aides adressées aux Français "qui tous les jours prennent la voiture pour aller travailler" sur de longues distances, "plus de 30 ou 40 km".

Ces aides, mises en place par les collectivités locales, seront "défiscalisées" dans toute la France, comme elles vont l'être dans les Hauts-de-France.

Le chef de l'Etat a abordé la question des policiers dans les écoles :

"Il faut que cette possibilité soit ouverte. (...) C'est une violence intolérable. J'ai demandé au ministre de réagir. Il y a une première réaction qui est là et je souhaite qu'on aille beaucoup plus loin (...) il faut toujours que ce soit la communauté pédagogique qui en décide. (...) Nos jeunes, ils ont besoin de sécurité à l'extérieur (...) mais ils ont besoin d'autorité dans l'école".

Un plan d'action contre les violences à l'école sera présenté avant le 15 décembre.

Emmanuel Macron a tenu à mettre l'accent sur la sécurité des Français :

"La peur va changer de camp. (...) ce qu'on voit à l'école, dans les quartiers de la République (...) contre les forces de l'ordre. (...) "En matière de lutte contre les trafics et les stupéfiants et contre les bandes, nous allons durcir très fortement".

Le chef de l'Etat s'est engagé sur une "reconquête par les services publics", une "réouverture de la présence républicaine".

Des annonces sur des réouvertures de commissariats, de bureaux de poste ou de centres des impôts seront dévoilées dans les prochains jours.

Emmanuel Macron a également évoqué l'affaire Benalla.

"La situation d'Alexandre Benalla vous a peut-être occupé, moi elle ne m'a pas empêché de faire autre chose. C'est un jeune homme qui m'a accompagné. Quelqu'un en qui j'ai eu confiance. Je lui ai confié des responsabilités. Il a eu une sanction à l'Elysée. L'Elysée n'est pas intervenu. L'Elysée n'a rien caché. Il n'y a jamais eu de police ou milice privée à l'Elysée". Emmanuel Macron a déploré la perte de "l'esprit de mesure" et l'attitude des médias sur ce dossier sensible : "Il y a eu une excitation collective".

Le chef de l'Etat a donc tenté de rassurer les citoyens et de tempérer le mouvement de grogne des automobilistes avec cette intervention sur les ondes d'Europe 1, ce mardi matin. Les gestes annoncés en faveur des conducteurs sont un test face à la mobilisation de plus en plus importante dans le cadre de la manifestation du 17 novembre.