Emmanuel Macron et Theresa May dévoilent leur plan commun contre le terrorisme

Ce mardi 13 juin, la Première ministre britannique, Theresa May, a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée. À l'issue de cette entrevue, ils ont rendu public la mise en œuvre d'un "plan d'action" commun pour lutter contre les organisations djihadistes. "Il vise à renforcer les engagements des opérateurs en ligne qui promeuvent dans tout type de médias la haine et le terrorisme", a expliqué le président de la République. Il est également destiné à "améliorer les moyens d'accès aux contenus cryptés afin que ces messageries ne soit pas l'outil des terroristes" et prévoit un "échange encore plus accru avec les partenaires de la France, et notamment les États-Unis", a-t-il fait savoir.

"Ces éléments sont essentiels pour prévenir la propagande terroriste et poursuivre celles et ceux qui sont impliqués dans ces attentats ou tentatives d'attentats", a-t-il poursuivi.

Concernant le Brexit, le président français a indiqué qu'il souhaitait que les négociations "démarrent le plus rapidement possible" et sous la supervision de la Commission européenne. La "porte de l'Union européenne" reste ouverte pour le Royaume-Uni si ce dernier le souhaite, a également précisé Emmanuel Macron. Ce soir, les deux dirigeants assisteront ensemble au match de football opposant l'équipe de France à l'Angleterre.