Emmanuel Macron et le général de Villiers "vont prendre une décision ensemble"

Le général Pierre de Villiers sera-t-il toujours chef d'état-major des armées à la fin de l'été ? Rien n'est moins sûr tant le torchon brûle entre le militaire le plus haut gradé de France et Emmanuel Macron. L'affaire a commencé le 12 juillet avec le coup sang du soldat, très mécontent de la réduction des dépenses militaires prévues par le gouvernement. Selon une fuite que rapporte Le Monde, il lâche alors sa colère devant des députés : "Je ne me laisserai pas baiser comme ça !"

Une sortie peu appréciée par le chef de l'Etat qui le recadre, sans le nommer, dès le lendemain lors d'un discours à l'hôtel de Brienne. Et dans le JDD du 16 juillet, Emmanuel Macron se montre encore plus ferme. Tout en déclarant que le général de Villiers a toute sa confiance, il lance : "Si quelque chose oppose le chef d'état-major des armées au président de la République, le chef d'état-major des armées change."

Alors que le général sera reçu vendredi à 18h00 à l'Elysée, aucune précision sur l'objet de cette rencontre n'a été donnée.

Mais la question d'une démission du chef d'état-major est désormais posée, de l'aveu même du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. "Ils vont se voir, ils vont échanger" a-t-il déclaré ce lundi sur franceinfo. "Ils vont prendre une décision ensemble. Emmanuel Macron lui a confirmé sa confiance en le prorogeant dans ses fonctions. C'est un militaire. Il sait aussi le sens de l'autorité. Je pense qu'un militaire sait que le rappel à l'ordre est nécessaire dans le management".