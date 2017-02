Emmanuel Macron et François Bayrou se sont rencontrés ce jeudi pour sceller leur alliance

Après avoir accepté sans hésitation "l'offre d'alliance" de François Bayrou mercredi 22 février, Emmanuel Macron a rencontré ce jeudi le président du MoDem pour évoquer les modalités de ce rapprochement. Les deux hommes ont pris la parole devant la presse à l'issue de cette entrevue longue de 45 minutes.

Mise à jour 18h45

François Bayrou : "Ce n'est pas un secret que nous avons des différences, des nuances. (...) C'est très important qu'on ait la chance de les exprimer. Je l'ai fait hier et nous continuerons (…) A la fin, gagner une élection présidentielle, ça veut dire rassembler une majorité de Français. (...) Je n'ai jamais supporté le caporalisme dans lequel nous enferme la vie politique actuelle. C'est très bien qu'il y ait des différences et des complémentarités, mais que nous nous retrouvions sur un ensemble de valeurs essentielles (…) J'ai parlé de quatre points essentiels [du programme], sur lesquels nous sommes d'accord avec Emmanuel Macron.

L'un d'entre eux est la moralisation de la vie politique"

"Le FN est aux portes du pouvoir et joue sur les peurs. Aucune force politique ne peut aujourd'hui prétendre à l'hégémonie. (...) Les législatives refléteront le pluralisme politique que nous portons", a assuré Emmanuel Macron en réponse à une question sur les élections législatives.

>>>> À lire aussi : Derrière l’alliance avec Emmanuel Macron, le projet non-exprimé de François Bayrou de recréer l’UDF

"Mon rôle est très simple : je vais tout faire pour aider. Je n'ai jamais accepté de ticket, (...) car la Ve République, ce n'est pas ça. Il y a un candidat à la présidence, qui peut rassembler autour de lui ceux (...) qui veulent participer à cet espoir", a également précisé le maire de Pau.

"Nous étions dans une vie politique qui est, pour les Français, un très grand marasme. On avait l'impression que tout le monde était perdu, déboussolé. (...) Nous avons reconnu qu'on avait eu différences. Mais il y a des moments où l'on est obligé de dépasser ses préférences, ses habitudes (…) Parfois, des hommes et des femmes politiques de bonne foi sont capables de dire : 'nous allons faire ensemble'. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais je suis certain qu'il fallait le faire", a quant à lui déclaré François Bayrou.

"Cette alliance correspond à ce que nous devons faire dans ce contexte. Il faut savoir nous rassembler, nous regrouper (…) Cette alliance, c'est aussi la condition d'un renouvellement de la vie politique (…) Nous avons, pendant un peu plus d'une heure, parlé du fond. Je présenterai ce projet la semaine prochaine", a poursuivi l'ancien ministre de l'Économie.

"Je tenais à remercier François Bayrou pour le choix qui est le sien. Cette prise de décision n'est pas mince sur le plan historique, ni politique. Ce n'est jamais une décision facile de savoir ce que l'on va faire dans une situation singulière", a tout d'abord déclaré Emmanuel Macron.