Emmanuel Macron et Edouard Philippe (encore !) en baisse

C'est le plus bas niveau atteint pour Emmanuel Macron et Edouard Philippe depuis leur prise de fonctions respectives il y a moins d'un an. Chutant à 44% et 46%, l'exécutif se voit clairement sanctionner. Perte de 10 points depuis janvier pour Macron, 13 pour Edouard Philippe.

En effet, les Français les jugent moins proche de leurs préoccupations (-5 points pour Macron) et pour la première fois moins d'un Français sur deux approuve la politique économique du gouvernement (45%, -6points depuis janvier pour Macron).

Et pour le Premier ministre, ce n'est guère mieux avec des traits d'image en chute libre : -9 points pour "un homme de dialogue", -8 points pour "est proche des préoccupations des Français".

Derrière, c'est Laurent Wauquiez qui remonte la pente, avec 27% (+5 points depuis décembre) des Français qui le juge le meilleur opposant, toujours derrière Mélenchon, qui cependant perd 3 points ce mois-ci. Le FN se reprend aussi avec 23% et 3 points de plus.